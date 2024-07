Neuhausen plant die S-Bahn-Verlängerung: Der neue Busbahnhof wird ein Verkehrsknoten

1 Der Rohbau der Unterführung für den Bahnhof in Neuhausen steht bereits. Foto: Horst Rudel

Mit dem Bebauungsplan geht Neuhausen den nächsten Planungsschritt zur S-Bahn-Verlängerung. Die neue Anlage vernetzt die Schiene mit Bussen, Fahrrädern und Pedelecs.











Link kopiert

Am neuen S-Endbahnhof in Neuhausen entsteht eine zweite Ortsmitte. Ein zentraler Baustein ist da der neue Busbahnhof, den die Gemeinde Neuhausen plant. Er soll nicht nur Platz für vier Gelenkbusse und einen Minibus bieten. Das Ziel der Planer ist es, dort einen Verkehrsknoten zu schaffen. „Wir brauchen einen leistungsfähigen und attraktiven Bahnhof“, brachte Neuhausens Bürgermeister Ingo Hacker in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Pläne auf den Punkt. „Der neu gebildete Stadteingang spielt für Reisende mit der Bahn eine zentrale Rolle.“