1 Auch beim zweiten Anlauf fand die Plattform Crossiety in Neuhausen keine Mehrheit. Ein Grund sind die hohen Investitionskosten. Foto: Ines Rudel

Die digitale Plattform Crossiety ist für Neuhausens nicht der richtige Weg, um mit Menschen schnell zu kommunizieren. Sie verfolgen eine andere Digitalstrategie.















Link kopiert

Neuhausen - Der digitale Dorfplatz Crossiety wird in Neuhausen nicht eingeführt. Die Mehrheit der Gemeinderäte sprach sich gegen die digitale Kommunikationsplattform aus, die als Bürger-App wie auch zum schnellen Austausch von Informationen in Krisenzeiten genutzt werden kann. Bei einer Mehrheit der Kommunalpolitiker überwogen die Bedenken gegen die neue App, die ein Start-up-Unternehmen aus der Schweiz entwickelt hat und vermarktet. 13 Mitglieder des Gemeinderats stimmten in der Sitzung in der Egelseehalle gegen den Vorschlag der Verwaltung.