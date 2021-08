1 Mit Enkeltochter Mara (Mitte) und Freundin Bianca bemalt Helmut Mayer Steine. Foto: Ines Rudel

Mit 79 Jahren ist Helmut Mayer im Gemeindeleben von Neuhausen aktiv. Der langjährige Querflötist der Bürgergarde bemalt mit seiner Enkelin Steine und organisiert Ausflüge.

Neuhausen - Steine der Hoffnung hat Helmut Mayer mit Kindern der Pestalozzischule in Sielmingen gestaltet. 71 große Kiesel bemalte er im Sommer 2020 mit den Jungen und Mädchen mit farbenfrohen Motiven und hat sie dann als Symbol der Zuversicht auf den Boden gelegt. „In der Corona-Zeit hat das vielen Mut gemacht“, sagt der 79-Jährige. Seit er in Rente ist, nimmt sich der Neuhausener viel Zeit für sein Hobby, das Bemalen von Steinen. Seit Jahrzehnten engagiert sich der langjährige Querflötist der Bürgergarde, der er seit dem Jahr 1955 angehörte, in der Fildergemeinde ehrenamtlich.