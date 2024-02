Neuhausen ist verhext: Die Fasnet hat Neuhausen fest im Griff

7 Zum Neuhäuser Hexentanz gehört traditionell auch der Sprung über das Feuer. Foto: Ines Rudel

Laut, lustig und archaisch – so ist die Fasnet in Neuhausen. In der fünften Jahreszeit geht es in der närrischen Hochburg auf den Fildern Schlag auf Schlag. Einer der Höhepunkte waren wieder Hexentanz und Rathaussturm, zu dem sich Tausende Närrinnen und Narren auf dem Schlossplatz versammelt hatten. Und kaum war das archaische Ritual rund um das Feuer vorbei, wurde in den Gasthäusern und Vereinsheimen fröhlich weitergefeiert.