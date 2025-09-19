Neuhausen im Kreis Esslingen: So versucht Neuhausen Löcher im Haushalt zu stopfen – Wenig Spielraum

So versucht Neuhausen Löcher im Haushalt zu stopfen – Wenig Spielraum

1 Der kommunale Haushaltssegen hängt – wie mittlerweile in vielen Gemeinden - auch unterm Filderdom schief. Foto: Horst Rudel

Welche finanziellen Spielräume bleiben einem Ort wie Neuhausen (Kreis Esslingen) mit knapp 13.000 Einwohnern eigentlich noch? Einblick in eine lange Wunschliste.











Link kopiert

Es ist nicht die Stunde kommunaler Wunschzettel. Sie war schon im vergangenen Jahr vorbei, sie kehrt so schnell nicht wieder. Dietmar Rothmund, SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat Neuhausen, hat das Dilemma in ein Bild gepackt: „Die Kommunalfinanzen bewegen sich im Bermudadreieck von immer mehr Aufgaben, schwächelnden Einnahmen und zu wenig Aufstockung im Finanzausgleich.“ Auch sein Kollege Dominik Morár von der CDU-Fraktion greift zu einem Bild: Die Neuhausener Haushaltssituation gleichen „dem Zustand des Fußballplatzes: 50 Prozent Rasen, 50 Prozent Löcher“. Niemand im Gremium wollte der Botschaft der Bilder widersprechen, unisono war klar: Es wird immer schwieriger, die Löcher zu stopfen.