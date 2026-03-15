Neuhausen im Kreis Esslingen: Schutz vor Hochwasser – Sulzbach fließt wieder im naturnahen Bett

1 Der Sulzbach in Neuhausen ist renaturiert und bietet Lebensraum für viele Tierarten. Foto: Markus Brändli

Nach einem Jahr Bauzeit ist die Renaturierung des Sulzbachs in Neuhausen nun abgeschlossen. Die Bachlandschaft bietet Hochwasserschutz für die Kläranlage.











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Mehr als zwölf Jahre ist die Renaturierung des Sulzbachs geplant worden. Jetzt ist die Bachlandschaft bei der Kläranlage in Neuhausen auf einer Länge von 520 Metern neu gestaltet. Spaziergänger kommen über den neuen Fußgängersteg barrierefrei ins Naherholungsgebiet Sauhag.

„Heute nehmen wir den Fußgängersteg offiziell in Betrieb, aber eigentlich ist es der kleinste Teil der umfangreichen Umgestaltung hier am Sulzbach“, sagte Bürgermeister Ingo Hacker bei der Einweihung am Mittwoch. Im Verlauf des vergangenen Jahres wurde der Sulzbach im Bereich der Kläranlage renaturiert, außerdem wurde die Wegeverbindung inklusive Steg teilweise erneuert. Das Gesamtprojekt kostete rund 1,35 Millionen Euro.

„Renaturierung schafft neuen Lebensraum und Mehrwert für Neuhausen“

„Die Renaturierungsmaßnahme war eine Voraussetzung dafür, dass die Genehmigung zur Ertüchtigung der Kläranlage erteilt wurde“, sagte der Bürgermeister bei der Einweihung. Die Anlage wird modernisiert und erweitert. In einiger Zeit werde es neuen Lebensraum für Flora und Fauna geben, für viele Tiere und Pflanzenarten. Unter anderem auch für seltene Vögel wie den Eisvogel.“ „Und für alle, die sich gerne in der Natur bewegen ist es eine wichtige Verbindung zum Naherholungsgebiet Sauhag. Es ist ein Mehrwert entstanden für den ganzen Ort.“

Bürgermeister Ingo Hacker (vorne links) bei der Einweihung mit Planern und Gemeinderäten. Foto: Markus Brändli

Ein wichtiges Thema in Zeiten des Klimawandels ist der Hochwasserschutz. „Es sind große Retentionsflächen entstanden, die bei Starkregenereignissen und Hochwasser rund 3000 Kubikmeter Wasser fassen können“, sagt Elke Eberle, die Pressesprecherin der Gemeinde Neuhausen. „Die Kläranlagenfläche wurde zugunsten neuer Überflutungsflächen zurückgebaut und der Hochwasserschutz deutlich erhöht.“

Geplant wurde das Projekt von Holger Kappich vom Büro Geitz und Partner: „Der Bach wurde um einen halben Meter angehoben, dadurch wurden Kosten eingespart und die Überflutungshäufigkeit in den Retentionsflächen erhöht“, fasste der Landschaftsarchitekt bei der Einweihung am neuen Sulzbachsteg zusammen. Ein wichtiges Ziel der Fildergemeinde war es, den Lebensraum der Fische im Sulzbach wieder zu verbessern. Während der Bauzeit hatte der Fischereiverein Esslingen, der Pächter des Bereichs ist, die Tiere abgefischt und unterhalb der Fischsperre wieder ausgesetzt.

Über den Fußgängersteg in die Bachlandschaft und den Sauhag

Der Fußgängersteg wurde ebenfalls erneuert. Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn haben Spaziergänger nun wieder die Möglichkeit, die idyllische Bachlandschaft zu entdecken und so von Neuhausen ins Naherholungsgebiet Sauhag zu gelangen. Vom Steg sieht man auf das neu gestaltete Bachbett, das sich in Kurven durch die Landschaft schlängelt. Auch die Treppe, die von der Bismarckstraße zum Steg führt, ist erneuert worden. Sie ist nun auch wieder für Kinderwagen zugänglich.