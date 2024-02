Neuhausen im Enzkreis: Radfahrer tot – Ermittlungen gegen Autofahrer eingeleitet

1 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

In Neuhausen im Enzkreis kommt ein 43-jähriger Radfahrer bei einem Unfall ums Leben. Jetzt leitet die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung Ermittlungen gegen einen Autofahrer ein.











Link kopiert

Die Staatsanwaltschaft hat wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung Ermittlungen gegen einen Autofahrer eingeleitet. Bei einem Unfall in Neuhausen (Enzkreis) war ein 43-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen.

Ein Sachverständiger prüfe nun, inwieweit der Autofahrer Schuld am Tod des Mannes hat, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Auch Zeugen wurden gebeten, sich zu melden. Bei dem Unfall am Dienstag auf einer Landstraße hatte das von hinten heranfahrende Auto den Fahrradfahrer erwischt. Es kam zum Unfall. Der Mann starb an der Unfallstelle.