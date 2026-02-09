Neuhausen: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kommt zum Bürgergespräch

1 „Wo steht Deutschland 2026?“ fragt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auch in Neuhausen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Deutschlands Wirtschaft steckt im Krisenmodus: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann kommt zum Bürgergespräch nach Neuhausen. Motto: „Wo steht Deutschland 2026?“











Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist angespannt: Entsprechende Berichte haben sich im vergangenen Jahr auch im Raum Esslingen gehäuft. Doch wo steht Deutschland 2026? Um diese Frage geht es bei einer öffentlichen Veranstaltung mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, die am Freitag, 13. Februar, um 19 Uhr bei der Firma Zimmermann in Neuhausen stattfindet

Auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten David Preisendanz sowie den Kreisverbänden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) und der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) wird Linnemann über hohe Standortkosten, fehlende Fachkräfte sowie wachsende Bürokratie sprechen und sich dem Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern stellen.

Der Einlass zur Veranstaltung bei der Firma F. Zimmermann in Neuhausen (Bernhäuser Straße 35/37) erfolgt ab 18 Uhr. Eine kurze Anmeldung per E-Mail (geyer@cdu-kv-esslingen.de) ist erforderlich.