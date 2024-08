Neuhausen baut die Verbindung für Radler: Neuer Radweg von Neuhausen nach Filderstadt

1 Der alte Radweg entlang der Bernhäuser Straße in Neuhausen gällt weg. Nun schafft die Kommune eine Alternative. Foto: Horst Rudel

Zwischen Neuhausen und Filderstadt-Sielmingen sind viele Radler unterwegs. Deshalb wird in der Wilhelm-Maybach-Straße ein neuer Radweg gebaut. Der wird jedoch teurer als geplant.











Link kopiert

Die Radwegeverbindung zwischen Neuhausen und Filderstadt-Sielmingen ist für Berufspendler und Freizeitradler wichtig. Wegen der S-Bahn-Baustelle fällt der bisherige Weg entlang der Bernhäuser Straße in Neuhausen weg. Die Gemeinde baut nun einen neuen Radweg in Verlängerung der Wilhelm-Maybach-Straße, um die Verbindung für Radler attraktiv zu halten. Weil der Untergrund schlechter war als gedacht, wird dieser um 90 000 Euro teurer.

Unsere Empfehlung für Sie Radfahrer in Neuhausen Viele Ideen für sicheren Radverkehr Mit Reparaturstationen und mit Aktionen will die Fachfrau Antonia Lichtenberg in Neuhausen auf den Fildern mehr Menschen zum Umstieg aufs Rad bewegen.

Der neue Radweg ist eine wichtige Verbindung zum geplanten Radschnellweg auf den Fildern. Insgesamt kostet das Projekt, das mehr Menschen zum Umstieg aufs Rad bewegen soll, 430 000 Euro. Es wird vom Land mit bis zu 60 Prozent gefördert. In ihrer Sitzung vor der Sommerpause vergaben die Gemeinderäte die Arbeiten. Am künftigen S-Bahnhof in Neuhausen entsteht ein Verkehrsknoten. Dort sollen die Fahrgäste künftig auf umweltfreundliche Verkehrsmittel wie das Fahrrad, Leih-Pedelecs oder Carsharing umsteigen können. Außerdem denken die Neuhausener Gemeinderäte über einen Fahrradturm nach, damit Fahrgäste mit dem Rad zum Bahnhof kommen können.

Der Radweg wird beleuchtet

Der Radweg bekommt auch eine Beleuchtung, damit sich die Radlerinnen und Radler auch morgens und nachts sicher bewegen können. Da Schüler aus Neuhausen auch das Bonhoeffer-Gymnasium in Filderstadt-Sielmingen besuchen, ist eine sichere, gut beleuchtete Verbindung wichtig.

Der Bauzeitplan steht: Bereits im November könnten der Radweg und die Tiefbauarbeiten für die Beleuchtung fertig sein. „Zeitgleich wird die Stadt Filderstadt den provisorischen Radweg parallel südlich der neu geplanten Bahntrasse herstellen“, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung. So könne voraussichtlich im kommenden Jahr der stark frequentierte Radverbindungsweg nach Filderstadt wieder ohne Umwege genutzt werden.