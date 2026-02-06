Neuhausen: Autofahrer brauchen Geduld – Gesperrte Straßen wegen S-Bahn-Bau

1 Die künftige Unterführung für den Endbahnhof der S-Bahn in Neuhausen Foto: Markus Brändli

Der S-Bahn-Bau für die Verlängerung von Filderstadt nach Neuhausen läuft auf Hochtouren. Wegen der Arbeiten sind in Neuhausen und Sielmingen Straßen gesperrt.











Der künftige S-Bahnhof in Neuhausen nimmt Form an. Die Unterführung zu den Bahngleisen ist fertig. Rund um das Bahnhofsareal ist die Straße zu. Die Bahnhofstraße und die Bernhäuser Straße ab dem Kreisverkehr nach Sielmingen in beide Richtungen bis zur Einmündung Benzachweg bleiben für den Durchgangsverkehr wohl bis zum Frühjahr 2027 gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Parallel wird in Filderstadt an der Strecke gearbeitet.

Nach erheblichen Verzögerungen wird die S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen wohl erst zum Fahrplanwechsel 2028/29 in Betrieb gehen. Die Gemeinde Neuhausen gestaltet das Umfeld des Bahnhofs neu. Durch den Schienenanschluss entsteht eine zweite Ortsmitte. Die kommunalen Bauprojekte laufen und sollen bis Ende 2027 fertig sein. 15 Millionen Euro investiert die Fildergemeinde in den S-Bahnhof.

Sperrungen und Umleitungen in Neuhausen

Wie laufen die Bauarbeiten? „Die Straße ist für den Durchgangsverkehr gesperrt“, sagt Elke Eberle, die Pressesprecherin der Gemeinde. Bisher konnten Anwohner noch einfahren, doch das sei jetzt nicht mehr möglich. „Fußgänger können durchlaufen, müssen aber vorsichtig sein.“ Die Umleitung sei ausgeschildert, „es hat sich eingespielt und wird gut angenommen.“

Die Unterführung, über die Fahrgäste die Gleise am Bahnhof Neuhausen erreichen sollen, ist fertig. „Aktuell wird die Kanalisation in der Bahnhofstraße sowie die Trinkwasserleitung und die Gasleitungen in der Bernhäuser Straße erneuert“, sagt Sven Müller, der das Sachgebiet Tiefbau leitet. Für das Bahnhofsareal sind Vorarbeiten im Gange. Dort sind nach Müllers Worten Rodungsarbeiten durchgeführt worden, um das Baufeld freizumachen. Zeitgleich wird demnächst das Geländeniveau angepasst.

Wegen der S-Bahn-Baustelle wird der Verkehr umgeleitet. Foto: Markus Brändli

SSB baut parallel in Bernhausen, Sielmingen und Neuhausen

An der rund vier Kilometer langen Strecke baut parallel die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). „Wo es technisch möglich und sinnvoll ist, wird trotz der Witterungseinflüsse überall gearbeitet“, sagt Birgit Kiefer, die Sprecherin der SSB. Aktuell laufe in Bernhausen, Sielmingen und auf dem Thyssen-Werksgelände (TKE) und in Neuhausen „der Ingenieurbau auf Hochtouren“. Dabei geht es um die die Betonarbeiten an Rampen, Trögen und Tunneln. „Sobald die Temperaturen steigen und es einigermaßen trocken bleibt, wird parallel der Streckenbau zwischen den Ortschaften beginnen.“

Die Bauwerke werden „abschnittsweise, teilweise an mehreren Stellen parallel, hergestellt“, sagt Kiefer. Es würden pro Woche bis zu 15 Einzelbauteile „in Beton gegossen“. In Neuhausen wird das Trogbauwerk in Kürze fertig sein. „In Bernhausen kommen die Arbeiten am Tunnelabschnitt sogar mit einem kleinen zeitlichen Vorsprung vorwärts und in Sielmingen ist die Herstellung des Trogdeckels unter der Vollsperrung der Bahnhofstraße abgeschlossen.“ Auf dem TKE-Werksgelände wächst das Bauwerk an drei Seiten gleichzeitig.

An der S-Bahn-Strecke nach Neuhausen wird auch bei Winterwetter gearbeitet. Foto: Markus Brändli

Die Umleitungen und Straßensperrungen wurden nach Kiefers Worten gut angenommen und laufen aktuell störungsfrei. Einzig die Sperrung der Bahnhofstraße in Sielmingen auf Höhe Gewerbegebiet Köller müsse rund zwei Monate länger, bis Mai 2026, bleiben, da die Abdichtungsarbeiten und Leitungsverlegungen am und um das Ingenieurbauwerk nicht vor Weihnachten abgeschlossen werden konnten. Dann dürfe wieder beide Richtungen gefahren werden. „Durch die Sperrung der Bahnhofstraße konnte eine langwierige und kleinteilig wechselnde Inanspruchnahme innerhalb der Bahnhofstraße vermieden und die Bauzeit in diesem Abschnitt um mehrere Monate verkürzt werden“, begründet Kiefer diesen Schritt.