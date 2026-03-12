Neuhausen auf den Fildern: Transporter erfasst Fußgänger auf Werksgelände – 46-Jähriger schwer verletzt

1 Bei einem Unfall auf einem Werksgelände in Neuhausen auf den Fildern wurde ein 46-jähriger Mann verletzt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Klaus W. Schmidt

Auf einem Werksgelände in Neuhausen auf den Fildern kommt es am Mittwoch zu einem Unfall. Der Fahrer eines Iveco-Transporters übersieht einen Fußgänger. Dieser wird schwer verletzt.











Ein 46-jähriger Mann ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf einem Werksgelände in der Bernhäuser Straße.

Demnach war der 46-Jährige gegen 21.45 Uhr zu Fuß auf dem Firmengelände unterwegs, als ihn der 55 Jahre alte Fahrer eines Iveco-Transporters beim Rangieren übersah und mit der Fahrzeugfront erfasste. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kein Sachschaden.