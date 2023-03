1 Der 85-jährige Hausbewohner wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: picture alliance / dpa/Carsten Rehder

Am Freitagabend rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte nach Neuhausen auf den Fildern aus. An der Ölheizung in einem Wohnhaus war ein technischer Defekt aufgetreten.















Link kopiert

Am Freitagabend ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot in Neuhausen auf den Fildern wegen eines technischen Defekts an einer Ölheizung ausgerückt. Gegen 20.30 Uhr wurde nach Angaben der Polizei in der Mörikestraße ein Brand gemeldet. Daraufhin fuhren neben Polizei und Rettungsdienst 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr in sechs Fahrzeugen vor Ort. Beim Eintreffen stellten sie einen starken Brand- und Ölgeruch in einem Wohnhaus fest, der von einer defekten Heizung ausging.

Der 85-jährige Hauseigentümer hielt sich laut Polizei im Keller des Wohnhauses auf. Er wurde ins Freie gebracht. Ein Schaden am Wohnhaus entstand den Angaben zufolge nicht. Der Hauseigentümer wurde zur Überwachung seines Gesundheitszustands in ein Krankenhaus gebracht.