Im Rahmen einer Fasnetsveranstaltung in Neuhausen (Kreis Esslingen) kam es zu mehreren Schlägereien. Auf dem Schloßplatz und in der Kirchstraße gingen mehrere Personen aufeinander los.















Im Rahmen der Fasnetsveranstaltungen in Neuhausen (Kreis Esslingen) kam es am Sonntagabend offenbar zu mehreren Körperverletzungen. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 21.30 Uhr auf dem Schloßplatz zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Zwei Männer im Alter von 51 und 57 Jahren versuchten einzugreifen und wurden dabei verletzt. Der 57-Jährige musste dar zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen am Streit beteiligten Personen sind zum Großteil noch unbekannt, die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 071 58 / 951 60.

Nur wenig später kam es vor einer Gaststätte in der Kirchstraße zu einer weiteren Prügelei. Den ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei Männer im Alter von 18 und 21 Jahren auf einen 19-Jährigen eingeschlagen haben. Ein 23-Jähriger sei diesem zu Hilfe gekommen. Die Streithähne wurden teilweise leicht verletzt, eine Behandlung war aber nicht notwendig. Den jeweils betrunkenen Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Weil der 18-Jährige und sein 21-jähriger Begleiter diesen jedoch wiederholt zuwiderhandelten, wurden sie gegen 23 Uhr am vorherigen Tatort in Gewahrsam genommen.