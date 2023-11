1 Ein Unbekannter setzte Pfefferspray ein (Symbolbild). Foto: IMAGO/Christian Ammering

In Neuhausen auf den Fildern verletzt ein Unbekannter mindestens sieben Menschen mit Pfefferspray. Die Polizei ermittelt.











Ein Unbekannter hat im Kreis Esslingen sieben Menschen mit Reizgas verletzt. Der Mann habe das Pfefferspray am Freitagabend gegen eine Haustüre in Neuhausen auf den Fildern gesprüht, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit.

Sieben Bewohner im Alter von 13 bis 51 Jahren erlitten demnach Atemwegs- und Hautreizungen. Ein Mensch kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.