Neuhausen auf den Fildern: Kornnatter auf Auto sorgt für Schreckmoment

1 Eine Expertin fing die Schlange ein. (Symbolbild) Foto: IMAGO/puripat

Ein Paar aus Neuhausen auf den Fildern wählt am Freitagabend den Notruf. Eine große schwarz-rote Schlange hat es sich auf ihrem Auto gemütlich gemacht.











Link kopiert

Da fuhr dem Paar wohl kurz der Schreck in die Glieder. Am Freitagabend gingen die zwei gegen 18.15 Uhr in Neuhausen auf den Fildern zu ihrem Auto, als sie eine ungewöhnliche Entdeckung machten. Das berichtet die Polizei.

Auf dem Motorblock des Wagens, der an der Schillerstraße stand, lag eine etwa ein Meter lange, schwarz-rote Schlange. Das Paar wählte umgehend den Notruf. Eine Mitarbeiterin des Tierparks Nymphea fing das Reptil schließlich ein.

Halter des Tiers noch unbekannt

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Tier um eine Kornnatter, die ursprünglich in Nordamerika beheimatet ist. Die Schlange ist nicht giftig. Die Expertin nahm die Kornnatter in ihre Obhut und übergab sie dem zuständigen Tierheim.

Die Polizei sucht nun nach dem Halter des Tiers.