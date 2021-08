1 Der Polizeiposten in Neuhausen ermittelt gegen einen unbekannten Einbrecher (Symbolfoto). Foto: imago images/onw-images/Reporterdienst via www.imago-images.de

Am Wochenende hat ein Unbekannter in Neuhausen einen Einbruch begangen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster stieg er in eine Firma ein, wo er das Büro nach Wertsachen durchsuchte.

Neuhausen/Fildern - In Firma eingebrochen

In Neuhausen wurde am Wochenende in eine Firma in der Schurwaldstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der unbekannte Täter zwischen zwölf Uhr am Samstag und sechs Uhr morgens am Montag über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Gebäude.

Innen durchsuchte er ein Büro und brach dabei mehrere Möbelstücke auf. Über das Diebesgut ist noch nichts genaueres bekannt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten am Tatort die Spuren. Der Polizeiposten Neuhausen ermittelt.