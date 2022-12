1 Der 34-Jährige wird am Sonntagabend in ein Krankenhaus eingeliefert. Foto: SDMG/Kohls

Ein 34-Jähriger hat am Sonntag in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) sein Auto repariert und dabei den Motor bei geschlossenem Garagentor laufen lassen. Angehörige entdecken den bewusstlosen Mann und bringen in ins Freie.















Link kopiert

Mit einer mutmaßlichen Kohlendioxidvergiftung musste ein 34-Jähriger aus Neuhausen am Sonntagabend in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann hatte der Polizei zufolge in seiner Garage Reparaturarbeiten an seinem Auto durchgeführt und dabei zeitweise bei geschlossenem Garagentor den Motor laufen lassen.

Angehörige fanden den durch das Einatmen der Abgase bereits bewusstlosen Mann gegen 21.25 Uhr und brachten ihn ins Freie. In wieder ansprechbarem Zustand wurde der 34-Jährige vom alarmierten Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht und dort stationär aufgenommen.