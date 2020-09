1 Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Ablauf des Vorfalls und zu möglichen Motiven dauern derzeit an (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In Neuffen (Kreis Esslingen) sind am Montagnachmittag zwei Menschen in ihrem Haus tot aufgefunden worden. Es handelt sich um eine 75-jährige Frau und ihren 67-jährigen Ehemann.

Neuffen - Tragischer Vorfall in Neuffen im Kreis Esslingen: Eine 75 Jahre alte Frau und ihr 67-jähriger Ehemann sind dort am späten Montagnachmittag in ihrem Wohnhaus tot aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtet, entdeckte ein Bekannter des Ehepaars die beiden gegen 17.30 Uhr in den Wohnräumen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der Ehemann in den vergangenen Tagen offenbar zunächst seine Frau tötete und anschließend Suizid beging.

Hinweise auf die Beteiligung anderer Personen am Geschehenen liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls und zu möglichen Motiven dauern noch an.

Hilfe bei Suizid-Gedanken:

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/