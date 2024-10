Neuffen im Kreis Esslingen: 76-jähriger Gleitschirmflieger bleibt in Baumkrone hängen

1 Die hohen Bäume wurden dem Gleitschirmflieger zum Verhängnis. (Symbolbild) Foto: imago/Eckhard Stengel

Ein 76-jähriger Gleitschirmflieger bleibt am Mittwochnachmittag in einer Baumkrone hängen und verletzt sich dabei. Die Bergwacht muss ihn aus zehn Metern Höhe retten.











Ein Gleitschirmflieger ist am Mittwochnachmittag in Neuffen verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der 76-Jährige gegen 15.30 Uhr am Startplatz Nord in der Nähe des Wilhelmfelsen gestartet. Unmittelbar nach dem Start soll der Mann eine Linkskurve in Richtung Burgruine Hohenneuffen geflogen sein und hierbei die Baumwipfel gestreift haben. Dabei blieb der Gleitschirm offenbar in einer Baumkrone hängen. Der Verunglückte musste demnach im Anschluss von der Bergwacht aus etwa zehn Metern Höhe gerettet werden.

Rettungskräfte versorgten den 76-Jährigen vor Ort und brachten ihn anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Schwere der Verletzungen ist laut Polizei noch unklar. Der Gleitschirm konnte laut Polizei erst am Donnerstag bei Tageslicht von der Bergwacht geborgen werden.