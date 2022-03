1 Das gute Wetter zieht Gleitschirmflieger wieder in Scharen zum Hohenneuffen (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Martin Schutt

Ein 31-Jähriger gerät mit seinem Gleitschirm in Turbulenzen und landet unfreiwillig in einem Baum. Dabei zieht er sich leichte Verletzungen zu.















Ein Gleitschirmflieger zog sich gestern bei einer unfreiwilligen Landung in einem Baum am Freitagabend im Bereich des Fluggeländes Hohenneuffen nur leichte Verletzungen zu.

Der 31-jährige Pilot war gegen 17.35 Uhr vom dortigen Startplatz Nord in Richtung Beuren gestartet und geriet kurz darauf nach einer Linkskurve in Luftturbulenzen – er kam in trudeln und blieb schließlich in etwa 6 Metern Höhe unterhalb des Wilhelmfels in einer Baumkrone hängen.

Zur Bergung des Piloten war die Bergwacht Lenninger Tal im Einsatz. Der 31-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.