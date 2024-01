Neues Wohngebiet in Wernau: Adlerstraße Ost III nimmt – verlangsamt – Fahrt auf

Neues Wohngebiet in Wernau

Die Wernauer Ratsmehrheit hat dem Quartiersplatz-Entwurf noch nicht zugestimmt. Die Unterlagen seien zu spät gekommen, heißt es.











Seit einigen Wochen kann man über die Adlerstraße von Norden her wieder nach Wernau einfahren. Die künftige Bonyhader Allee ist so weit fertig gebaut, weitere Straßen für das neue Wohngebiet Adlerstraße Ost III ebenso. Auch einige Bäume wurden bereits gepflanzt und der Spielplatz angelegt. Im Dezember hat das Büro Geoteck als Erschließungsträger die kompletten Anlagen offiziell an die Stadt übergeben.