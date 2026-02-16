Neues Wohngebiet in Oberaichen: Kleines Neubaugebiet sorgt für großen Ärger
1
Die Felder am Rande von Oberaichen sollen mit neuen Wohnungen bebaut werden. Foto: Philipp Braitinger

Die Pläne für die Neubebauung des Oberaicher Gebiets Bergäcker erregen die Gemüter. Die Liste der Kritikpunkte ist lang. Wie geht es jetzt weiter?

Hämisches Lachen, Unmutsbekundungen und Applaus für kritische Worte gab es im jüngsten Technischen Ausschuss der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Rund 30 Zuhörer waren gekommen, um sich die Präsentation der Pläne für die Zukunft des Gebiets Bergäcker am Rande von Oberaichen anzuhören. Die Liste der Kritikpunkte ist lang. Der Alternativentwurf der Bürgerinitiative soll in den kommenden Monaten von einer Jury näher betrachtet werden. Noch vor der Sommerpause soll es einen Realisierungscheck geben.

