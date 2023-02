1 Oskar Neudeck wird weiter für Frisch Auf Göppingen jubeln. Foto: Baumann/Julia Rahn

Er spielt seit den Minis bei Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen und wird es auch weiterhin tun: Rückraumspieler Oskar Neudeck hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag bei seinem Heimatclub um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert. In dieser und in der kommenden Runde besitzt der 20-Jährige noch ein Zweitspielrecht beim Drittligisten TSB Heilbronn-Horkheim.

Der Sportliche Leiter Christian Schöne und nicht zuletzt der neue Frisch-Auf-Trainer Markus Baur machten sich stark, den Kontrakt mit dem Junioren-Nationalspieler zu verlängern. Neudeck hat nicht nur Qualitäten im linken Rückraum, er ist auch abwehrstark und kann im Innenblock decken. In der neuen Saison dürfte er sich vorne die Spielanteile mit Sebastian Heymann und Tobias Ellebaek teilen, die gültige Verträge haben. Bei Josip Sarac und Gilberto Duarte laufen die Kontrakte am Saisonende aus, die Zeichen stehen tendenziell eher auf Abschied. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Unterdessen ist Frisch Auf von der Europäischen Handball-Föderation (EHF) mit einer Geldstrafe in Höhe von 10 000 Euro belegt worden. Der Verein habe im Rahmen von zwei Heimspielen der European League in dieser Saison „wiederholt unerlaubte Werbung“ in der Halle angebracht. Dabei ging es um Plakate hinter dem Tor. Die Warnung der EHF hatte der Verein zu spät vernommen und konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren.

Weiter geht es für Frisch Auf am 7. Februar (17 Uhr) auf der internationalen Bühne bei Fejer B.A.L.-Veszprem, am 9. Februar (19.05 Uhr) kommt der HC Erlangen zum ersten Ligaspiel des Jahres.