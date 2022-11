1 Die Sportfreunde Stiller sind Rüdiger Linhof, Florian Weber und Peter Brugger (von links). Foto: Ingo Pertramer

Die Sportfreunde Stiller haben lange Zeit nicht mehr miteinander gesprochen. Jetzt sind sie zurück: mit neuem Album und einer Tour. Ein Treffen in Ludwigsburg.















Link kopiert

Drei Freunde gründen eine Band. Es ist eine Geschichte, wie sie sehr oft an ganz unterschiedlichen Orten passiert. Vor 27 Jahren unterhielten sich Peter Brugger und Florian Weber, beide in der sportwissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben, bei einer Exkursion über Musik. Also: Band gründen, anderer Kumpel – Rüdiger Linhof - steigt als Bassist ein. So begann die Geschichte der Sportfreunde Stiller. Was klingt wie ein üblicher Gitarrenmucke-Berühmtwerden-Traum, aus dem wurde tatsächlich Wirklichkeit. Jetzt erscheint ihr achtes Album „Jeder nur ein X“, von dem vor ein paar Jahren niemand genau wusste, ob es das geben wird.