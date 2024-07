Neues SWR-Studio: Hier kommt zusammen, was zusammen gehört

1 Das neue SWR-Studio in Mannheim Foto: SWR/Hanslian

Der SWR hat in Mannheim ein neues Studio eingeweiht. Von hier aus wird länderübergreifend berichtet.











Wie regionale Berichterstattung in Bild und Ton funktioniert, das haben gerade SWR-Journalisten mit einem Thema gezeigt, das viele Menschen in der nordbadischen Ecke faszinierte: U 17, das ehemalige U-Boot der Marine, wurde auf seinem Weg vom Museum Speyer in das Sinsheimer Technik-Museum auf dem Rhein und dem Neckar begleitet. Filme und Informationen lieferten zeigten Journalismus mit lokalen Schwerpunkten, den soziale Medien in dieser Tiefe nicht leisten können.