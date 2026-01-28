Neues Stadtquartier in Stuttgart: Grünes Licht für bis zu 600 Wohnungen in Möhringen
1
Die Stuttgarter Brachfläche, auf der neben Gewerbe auch bis zu 600 Wohnungen entstehen sollen. Im Hintergrund ist das SI-Zentrum zu sehen. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der Gemeinderat stimmt für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für ein Areal in Stuttgart-Möhringen. Hier soll in den kommenden Jahren ein Wohn- und Gewerbequartier entstehen.

Auf einem rund 50 000 Quadratmeter großen Grundstück, das in Stuttgart-Möhringen zwischen der Plieninger Straße, der Kurt-Schumacher-Straße und der Stadtbahntrasse liegt und auf dem einst der IT-Konzern IBM und später Daimler beheimatet waren, soll in den kommenden Jahren ein modernes und attraktives Wohn- und Gewebequartier entstehen.

