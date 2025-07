Neues Sommer-Event in Nürtingen: Dolce Vita in Nürtingen: „Staba & Sunset“ lädt zum Daydrinking ein

1 Einen sommerlichen Nachmittag auf dem Nürtinger Stadtbalkon will die „Staba & Sunset“ ihren Besuchern bieten (Archivfoto). Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Die Sonne genießen, mit einem kühlen Aperitif in der Hand und Blick auf den Neckar – das ist am Samstag, 5. Juli, bei „Staba & Sunset“ in Nürtingen möglich. An diesem Tag laden die beiden Lokale Now und Vagabund auf dem Stadtbalkon ab 15 Uhr zum Verweilen ein.

Die Veranstalter wollen mit dem neuen Event offenbar einen Hauch Dolce Vita auf den Nürtinger Stadtbalkon bringen, das zumindest suggerieren Instagrambeiträge wie ein historischer Werbefilm für den italienischen Klassiker Aperol oder ein Foto der Leinwandschönheit Monica Bellucci. Dabei steht im Mittelpunkt: „Daydrinking“, also „Tagtrinken“, inspiriert von dem ein oder anderen Nachmittag im Urlaub am Mittelmeer. Passend dazu, schwärmen die Veranstalter auf ihrem Instagram-Profil von ihrem Event: „Zwischen Palmen und Basslines, Schattenplätzen und Sonnenkicks. Hier wird nicht nur gefeiert, hier wird gelebt.“

Den Sommer mit Verpflegung und Live-Musik genießen

An einer speziellen Bar können Besucher Wein, für 20 Euro pro 0,75 Liter, und Aperol, für 5 Euro das Glas, genießen. Derweil sorgen zwei Live-DJs mit House und Mixed Music für sommerliche Bassklänge. In den beiden Lokalen wird der Normalbetrieb während „Staba & Sunset“ fortgeführt, wer also keinen Alkohol trinkt, wird auch fündig. Der Eintritt ist frei.