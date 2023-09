1 Noch kann der Pflichtunterricht abgedeckt werden. Wenn jedoch Lehrkräfte ausfallen, gibt es oft keine Vertretung und Stunden können nicht stattfinden. Foto: imago//Thomas Imo

Auch in diesem Schuljahr könnte der Unterricht häufiger ausfallen. An vielen Schulen im Kreis Esslingen gibt es zu wenig Lehrkräfte. Prekär ist die Lage vor allem an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ).











Vom ersten Schultag an müssten sich die Familien darauf einstellen, dass der Unterricht ausfällt. So hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im Kreis Esslingen vor Schulbeginn gewarnt – und ihre Vorhersage hat sich vielerorts bewahrheitet. In der ersten Schulwoche ist es für Familien zwar oft undurchsichtig, warum Stunden entfallen – ob wegen Einschulungsfeiern, Konferenzen oder tatsächlich wegen Personalmangels. Die Aussichten sind dennoch wenig rosig.