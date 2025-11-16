Neues Restaurant La Brasserie: Wenn ein Gericht der Star des Abends ist

Wenn ein Gericht der Star des Abends ist

1 Französisch ist das Ambiente, das Essen ebenso. Foto: Lichtgut

Französische Küche mitten in Stuttgart – das verspricht La Brasserie. Vor allem ein einziges Gericht lohnt den Besuch, findet unsere Kulinarikautorin Anja Wasserbäch.











Wenn man etwas die Augen zukneift, ja mit etwas Fantasie, man könnte sich eventuell in einem Bistro an einem verregneten Herbstabend im Le Marais in Paris vermuten. Aber mei, Entschuldigung, mon dieu: Es ist halt Stuttgart. Während drinnen das kulinarische Erlebnis von feiner französischer Bistroküche geprägt ist, spielt sich draußen das wahre Leben ab. Ein Schauspiel aus Polizisten, First Dates mit Piccolo und ungeduldigen Reisenden, die den noch ach so weit entfernten Bahnhof suchen.