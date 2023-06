10 Felix Dittrich hat in Weilheim sein neues Lokal eröffnet. Foto: Christian Hass

In Weilheim hat vor Kurzem das neue Restaurant Wolpertinger eröffnet. Die Lokalität ist nicht neu, dafür das Konzept. Ob sich die Reise ins beschauliche Städtchen unter der Teck für ein Abendessen lohnt, haben wir getestet.















Kein Wolf, auch kein Bär – in Weilheim im Kreis Esslingen, zwischen Aichelberg und dem Stuttgarter Flughafen, hat sich ein Wolpertinger niedergelassen. Das bayerische Fabelwesen sei ein Mischwesen, hasenartig, etwa mit Geweih und Entenflügeln, um das sich abenteuerliche Anekdoten aus einer anderen Zeit ranken – ist darüber zu lesen. Unter diesem Namen hat seit Kurzem der Koch und Eventmanager Felix Dittrich in dem sehr geräumigen und verwinkelten Altbau im Zentrum der Gemeinde sein neues Lokal eröffnet. Sieben Räume mit bis zu 140 Sitzplätzen will der 37-jährige Göppinger nach Stationen in Ulm, Stuttgart und Freiburg nun zurück in heimischeren Gefilden bespielen.