9 Michael Schokatz (vorne) mit Koch Carsten Trick Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Namenswahl Spelunkerei ist wirklich eine ziemliche Flunkerei – im besten Sinne: Denn das Lokal kombiniert eine lockere Atmosphäre mit superfreundlichem Service, sehr gutem Essen und einer herausragenden Weinauswahl.















Einen originellen Namen für ein Lokal zu finden ist in heutigen Zeiten gar nicht so einfach. Adler und Sonne sind wohl Zeugen einer vergangenen Zeit. Michael Schokatz und sein Partner Antonio Baratta, der zudem noch das italienische Lokal 1888 in Untertürkheim betreibt, haben sich für den Namen Spelunke entschieden, was für ihren Humor spricht. Denn eine „wenig gepflegte, verrufene Gaststätte“, was das Wort eigentlich bedeutet, ist der neue Laden in Wangen nicht. Pech, dass das Duo bei seiner witzigen Namensgebung auf wenig humorvolle Zeitgenossen gestoßen ist: In Wien gibt’s bereits ein Lokal, das sich Spelunke nennt – und das sich den Namen hat sichern lassen. Also: die Spelunkerei!