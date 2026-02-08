Neues Restaurant in Stuttgart-Süd: Urschwäbische Dreifaltigkeit mit frischem Schwung

10 Schwäbisch auf jung und hip servieren Karl Acker (links) und Julian Diedrich im Helene. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Rostbraten, Maultaschen, Linsen mit Spätzle: Das sind die Basics, die bei Helene serviert werden. Zum neuen Kult in der ehemaligen Sakristei könnte sich der Sonntagsbraten etablieren.











Der Name ist schon mal nicht schlecht, um wie einst die Fußballkneipe Sakristei an selber Stelle neuen Kultstatus zu erreichen. Wobei sich Helene auf die Frau von Erwin Schöttle bezieht, die ein Stück weit die Sozialpolitik in Stuttgart prägte. Aber auch sonst sind die Voraussetzungen gut, allein schon durch den Sonntag als Bratentag, der sich zu einer festen Institution entwickeln könnte. Zudem bringen die Betreiber Stefan Büttner, Anna Ruza, Julian Diedrich und Karl Acker eine wichtige Gastroexpertise mit, die beiden Letzteren zum Beispiel aus dem Ackerbürger in Bad Cannstatt, wo sie beim aufstrebenden Can Basar Serviceleiter beziehungsweise Souschef waren.