Neues Restaurant in Stuttgart-Süd: Urschwäbische Dreifaltigkeit mit frischem Schwung
10
Schwäbisch auf jung und hip servieren Karl Acker (links) und Julian Diedrich im Helene. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Rostbraten, Maultaschen, Linsen mit Spätzle: Das sind die Basics, die bei Helene serviert werden. Zum neuen Kult in der ehemaligen Sakristei könnte sich der Sonntagsbraten etablieren.

Der Name ist schon mal nicht schlecht, um wie einst die Fußballkneipe Sakristei an selber Stelle neuen Kultstatus zu erreichen. Wobei sich Helene auf die Frau von Erwin Schöttle bezieht, die ein Stück weit die Sozialpolitik in Stuttgart prägte. Aber auch sonst sind die Voraussetzungen gut, allein schon durch den Sonntag als Bratentag, der sich zu einer festen Institution entwickeln könnte. Zudem bringen die Betreiber Stefan Büttner, Anna Ruza, Julian Diedrich und Karl Acker eine wichtige Gastroexpertise mit, die beiden Letzteren zum Beispiel aus dem Ackerbürger in Bad Cannstatt, wo sie beim aufstrebenden Can Basar Serviceleiter beziehungsweise Souschef waren.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.