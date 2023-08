1 Janusch Munkwitz und Max Benzing in ihrem neuen Domizil. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das neueste Provisoriums-Projekt von Janusch Munkwitz und Max Benzing: Ihre Pizzeria in der Eberhardstraße eröffnet am 1. September. Die Einrichtung vom Vorgänger haben sie übernommen, aber trotzdem ist natürlich alles anders – und viel cooler.















Der Teig ist schon angesetzt, es kann also endlich los gehen: Am 1. September eröffnet Ciao Amore, nach dem Studio Amore im leer stehenden Hotel am Schlossgarten das nächste Provisoriumsprojekt von Janusch Munkwitz und Max Benzing in Stuttgart. Die beiden Gastronomen haben das ehemalige Block House in der Eberhardstraße übernommen und backen dort jetzt Pizza. Eigentlich wollten sie schon früher los legen, aber das Herzstück ihres Lokals im Graf-Eberhard-Bau ließ lange auf sich warten: Den 2,5 Tonnen schweren, größten portablen Steinofen bestellten sie direkt in Neapel. Er steht nun an der Stelle, an der früher das Fleisch gegrillt wurde. Ehemalige Stammgäste werden ihr Steakhaus trotzdem wiedererkennen, denn die alte Einrichtung wurde einfach mit neuen Elementen und Möbeln kombiniert. „Wir haben Stück für Stück unser Traum-Restaurant zusammengebaut“, sagt Max Benzing.