Neues Restaurant in Stuttgart-Ost: Südindisches Essen in Gablenberg – Familie eröffnet viertes Lokal

1 Das neue Athidhi in Gablenberg ist schon Chaithanya Chowdary Battas viertes indisches Restaurant. Foto: Jürgen Brand

Das Athidhi in Gablenberg ist bereits das vierte Restaurant der kleinen Kette mit südindischen Spezialitäten im Südwesten.











Link kopiert

Ein richtig gutes Lamm-Biryani braucht seine Zeit. Das Fleisch muss mariniert, der Reis erst angebraten, dann über Stunden in einem großen, dicht schließenden Topf nach der Dum-Methode schonend gegart werden, mit dem Fleisch, den Gewürzen, allem, was dazugehört. Nur so verschmelzen die Aromen miteinander, entsteht der einzigartige Geschmack, auch die Schärfe. Biryani-Gerichte und andere indische Spezialitäten werden jetzt im frisch eröffneten Restaurant Athidhi an der Gablenberger Hauptstraße in Stuttgart-Ost serviert. Die große indische Community in der Region Stuttgart freut sich sehr darüber.