Neues Restaurant in Stuttgart: Sie wollen Gastro-Geschichte schreiben – mit mariniertem Hühnchen

7 Neu ins Gastro-Geschäft eingestiegen: Bilal Sama und Murat Karasogut in ihrem Restaurnt Chicken Story (rechts), Inhan Simsek ist mit Henpoint schon länger am Start. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Chicken Story in Stuttgart-Mitte hat eröffnet. Wienerwald ist zwar pleite, aber einige Nachfolger sind in die Fußstapfen getreten. Mit der Chicken Story haben Bilal Sama und Murat Karasogut große Pläne. Mit dem Konzept ist Henpoint in Cannstatt seit acht Jahren erfolgreich.











Eine Eins-A-Lage haben Bilal Sama und Murat Karasogut für ihren Einstieg in die Gastronomie gewählt. Sie wollen schließlich Geschichte schreiben: Chicken Story heißt ihr neues Restaurant an einem der beliebtesten Ausgehspots in Stuttgart. Beim Hans-im-Glück-Brunnen servieren sie bis spät in die Nacht mariniertes Hühnchen in vielen verschiedenen Soßen, Burger, Beef, Pommes und Pasta. „So etwas gibt es noch nicht“, sagt Bilal Sama. denn in ihrem Lokal haben sie fast alle Lieblingsspeisen kombiniert. Im Henpoint gegenüber vom Cannstatter Bahnhof bietet Inhan Simsek allerdings seit fast acht Jahren ein ziemlich ähnliches Konzept. Ursprünglich wollte er nur eine Filiale einer erfolgreichen türkischen Kette eröffnen. Nun ist er mit seiner eigenen Marke auch auf Expansionskurs.