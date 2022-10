1 Das Bianco ist mehr Bar als Restaurant. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mehr Bar als Restaurant: Im Bianco in der Innenstadt gibt es frische Pastagerichte mit Pesto. Das war's leider auch schon.















Drinnen geht es eher schwarz als weiß zu. Die neue Lokalität, die zuvor ein Lager war, ist zentral in der Stadt. Auch beim Besuch zur Mittagszeit ist’s drinnen noch düster. Der Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz ist ja schon seit Jahren ein beliebter Gastro-Ort. Gegenüber beim koreanischen Lokal ist viel los. Im Bianco herrscht noch gähnende Leere, was damit zu erklären ist, dass es mehr Bar als Restaurant sein will, eher Partyort als klassisches Lokal. Nun: Wir waren aber nun mal zum Essen hier, was vielleicht bei den Gästen sonst hier nicht oberste Priorität hat. Es ist Samstagmittag. Es zeugen noch ein paar Reste vom Feste. Der Aschenbecher auf dem Tisch draußen, auf dem rustikalen Holztisch, ist noch mit Asche gefüllt, daneben stehen zur Zierde Teelichter auf Kaffeebohnen in Weingläsern.

Als Hauptspeisen gibt es ausschließlich Pasta

Ja, wir sind zum Essen da. Die Auswahl ist übersichtlich, was ja nichts Schlechtes heißen muss. Es gibt als Hauptgerichte ausschließlich Pasta. Beliefert von einer Nudel-Manufaktur aus Malmsheim gibt es vier verschiedene Sorten (Fussili, Tagliatelle, Casarecce, Spaghetti) und dazu nach Wahl ein Pesto. Die Preise bewegen sich zwischen 8,90 Euro (für Aglio e Olio) und 13,90 Euro (mit schwarzen Oliven und Olivenöl).

Käseplatte verdient ihren Namen nicht

Vorspeisen, wie man sie sonst von Ristorantes kennt, gibt es hier nicht, sondern nur drei Salate und eine Käseplatte. Der Bauernsalat ist eine Mischung aus Eisbergsalat, ein paar Olivenstücken, Mais, Tomaten, Zwiebeln und Peperoni (10,90 Euro). Dazu gibt es trockenes Weizenmischbrot, das Olivenöl ist gut und kommt aus Sizilien. Die Käseplatte auf schwarzer Schiefertafel hat den Namen eigentlich nicht verdient: Neben Gouda, Basilikumkäse, Camembert und Babybel finden sich ein bisschen getrocknetes Obst und Nüsse (9,90 Euro).

Das Wasser kostet stolze 7 Euro

Es kann nur besser werden: Und das wird es mit der Tagliatelle mit Basilikumpesto (10,90 Euro). Da gibt’s nichts zu mäkeln. Leider sind die Casarecce innen noch zu teigig und nicht ganz durch, geschmacklich aber ist das Pesto aus Pistazien okay (13,90 Euro). Da die Flasche Wasser mit stolzen 7 Euro zu Buche schlägt, ist man hier mit drei Pastagerichten, zwei Vorspeisen und zwei Espressi bei fast 80 Euro.

Da es nur im Sommer Eis gab, ist uns heute also kein süßes Finale vergönnt. Nun denn: der nette Herr vom Service erzählt, dass abends der Laden brummt. In nur wenigen Stunden wird sich der leere Loungeladen zur türkischen Nacht verwandeln. Die Pasta scheint eine gute Stärkung zur Party zu sein. Doch allein des Essens wegen kommt man nicht unbedingt vorbei. Auf der Frauentoilette steht ein Spruch an der Wand: „Sport gibt dir ein gutes Gefühl, nackt besser auszusehen. Sekt übrigens auch.“ Auch Humor ist eine Frage des Geschmacks.

Service

Bianco, Königstraße 28, Stuttgart-Mitte, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 22, Freitag und Samstag von 9 bis 4 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr; www.bxnco.de

Restaurant

Küche: 2 Sterne



Service: 3 Sterne



Ambiente: 2 Sterne



***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern