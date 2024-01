Neues Restaurant in Stuttgart-Mitte: Der Hype ums Herzhafte aus Japan

14 Hippe Speisen, junges Personal: das Earth Tokyo Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Vor einigen Ramen-Restaurants stehen die Stuttgarter Schlange. Auch im Untergeschoss des Rotebühlplatzes hat ein neues Nudelsuppen-Lokal eröffnet.











Wer wissen will, wie (junge) Stuttgarter kulinarisch ticken, gewinnt im Untergeschoss der Calwer Passage am Rotebühlplatz einen Eindruck: links eine US-amerikanische Sandwich-Kette, in der an diesem Abend nicht viel los ist. Rechts das Earth Tokyo, ein neues Ramen-Restaurant, vor dem die Menschen schon mal Schlange stehen. Links Fastfood, rechts Soulfood aus Japan, wie sie hier werben. Die Köchin trägt die Botschaft auf der Kappe: „No Ramen, no life?“ Damit ist die japanische Alltags-Esskultur in Stuttgart angekommen.