17 Familienbetrieb: Nadia und Gabriele Pontillo im Wiesenauerläuten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Baustoffhändler Kemmler hat im Stuttgarter Stadtteil Wangen ein Traditionslokal wieder auferstehen lassen. Es ist ein Kunstwerk geworden. Statt schwäbisch wird dort nun italienisch gekocht – hervorragend, wie unsere Testerin Kathrin Haasis findet.















Das Auge isst mit, heißt es bekanntermaßen. Im Wiesenauerläuten ist es jedoch etwas abgelenkt: Der Künstler Tobias Rehberger installierte am und in dem Restaurant im Industriegebiet von Stuttgart-Wangen ein beeindruckendes Werk. Außen leuchtet der Name des Lokals in bunten Lettern, im Inneren prangt an der Decke eine überdimensionierte Glocke. Zur Glocke hieß das Lokal in dem Babette Wiesenauer den Gaisburger Marsch erfunden haben soll. Zu ihr kamen die Arbeiter des benachbarten Schlachthofs, die als Lohn auch Fleischstücke erhielten. Daraus kochte die Wirtin die Suppe mit Spätzle, Kartoffeln und Karotten. Da die Glocke im Krieg zerstört wurde, wurde die Gaststätte in die Kesselstraße verlagert und um einen Getränkehandel erweitert.

Fliesenhändler Kemmler mit dreifach gutem Geschmack

Doch mittlerweile wäre längst alles Geschichte, wenn nicht der Fliesenhändler Marc Kemmler das Gebäude erworben hätte. Er ließ es renovieren, engagierte den Künstler und verpachtete es an Gabriele Pontillo, womit er dreifach guten Geschmack bewiesen hat. Denn der aus Italien stammende Koch, der seit zehn Jahren verschiedene Restaurants, unter anderem in Ostfildern-Kemnat und Filderstadt-Bernhausen, betrieben hat, kann mit der Lichtkunst mithalten. Zur Vorspeise präsentiert er beispielsweise Zucchiniblüten auf Parmesanschaum (15,50 Euro), die mit Mozzarella und Steinpilzen gefüllt sind. Was nach einem schweren Paket klingt, entpuppt sich als fluffig und weich, nur die reichlich vorhandene Käsecreme sorgt für ein Fondue-Feeling. Rosa und saftig sind die Kalbfleischscheiben zum Vittello Tonnato (14,50 Euro), die Thunfischsoße mit den säuerlichen Kapern bildet einen anregenden Kontrast. Im Risotto nimmt Gabriele Pontillo das Farbenspiel in seinem Restaurant auf: Rote Bete macht es pink und fruchtig, Meerrettich liefert etwas Pfiff und die geräucherte, italienische Wurst macht das Gericht habhaft (18,50 Euro). Nur die wieder auftauchende Parmesancreme spielt in der Küche eine etwas zu große Rolle. Hervorragend gelungen ist das mit drei Pfeffern geschärfte Thunfischfilet (29,50 Euro): außen leicht angebraten, innen noch roh und rot liegt es auf knackigem, wieder schön buntem Gemüse und stellt das perfekte Gericht zum Ambiente des Restaurants dar. Nur beim karamellligen Pistazien-Cheesecake fehlen etwas die künstlerischen Akzente (8,50 Euro).

Pinot Grigio wie im Italienurlaub

Die von Nadia Pontillo servierte Weine, darunter ein Pinot Grigio, lassen Italienurlaube aufleben. Aber weil an diesem Ort schwäbische Geschichte gemacht wird, sollen die Gedanken nicht zu weit abschweifen: Die Pontillos wollen den Gaisburger Marsch auf die Karte nehmen – in mediterraner Interpretation und sicher sehr farbenfroh.

W iesenauerläuten, Kesselstraße 29, Stuttgart, Telefon 07 11/ 88 77 54 55. Geöffnet Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11.30 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr, samstags 17.30 bis 22 Uhr und sonntags 12.30 bis 21 Uhr. www.wiesenauerlaeuten.de Bewertung

Küche: 4 Sterne

Service: 4 Sterne

Ambiente: 5 Sterne

***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern