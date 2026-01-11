Neues Restaurant in Stuttgart: Irritationen im Terrassa

6 Balkanküche in Stuttgart-Mitte: Das Terrassa. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Im ehemaligen Reiskorn firmiert nun das Restaurant Terrassa und preist unter anderem Spezialitäten vom Balkan an. Lohnt sich ein Besuch in dem Restaurant in S-Mitte?











Link kopiert

Modern und hell sieht das neue Lokal zwischen Rotebühlplatz und Wilhelmsplatz direkt in der Stuttgarter Innenstadt aus. Marmorierte Wände, helle Stühle und eine mit dunklem Samt bezogene Bank treffen auf weiße Tischdecken. Im ehemaligen Reiskorn empfängt nun das Terrassa Gäste und bietet neben einem neuen Look auch eine völlig andere kulinarische Ausrichtung als sein Vorgänger.