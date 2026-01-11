Neues Restaurant in Stuttgart: Irritationen im Terrassa
6
Balkanküche in Stuttgart-Mitte: Das Terrassa. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Im ehemaligen Reiskorn firmiert nun das Restaurant Terrassa und preist unter anderem Spezialitäten vom Balkan an. Lohnt sich ein Besuch in dem Restaurant in S-Mitte?

Modern und hell sieht das neue Lokal zwischen Rotebühlplatz und Wilhelmsplatz direkt in der Stuttgarter Innenstadt aus. Marmorierte Wände, helle Stühle und eine mit dunklem Samt bezogene Bank treffen auf weiße Tischdecken. Im ehemaligen Reiskorn empfängt nun das Terrassa Gäste und bietet neben einem neuen Look auch eine völlig andere kulinarische Ausrichtung als sein Vorgänger.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.