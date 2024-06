Neues Restaurant in Stuttgart-Heslach: Der Italoschwabe verwöhnt mit ziemlich bester Pasta

Neues Restaurant in Stuttgart-Heslach

11 Luca Gualardia (links), der Chef des Restaurants Franca und Franco mit seiner Frau Jessica und seinem Bruder Dino Gualardia Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Auf der Suche nach einem zweiten Wohnzimmer tut man sich zuweilen schwer, vor allem in Heslach. Weil es keine Schilder gibt! Aber ist der Gast einmal in Franca und Franco, dann wird er belohnt, findet unser Gastrokritiker Michael Weier.











Link kopiert

Der Name ist vielen Stuttgartern ein Begriff, aber der Weg zu Franca und Franco ist wirklich nicht der leichteste. Im Internet gibt’s das Lokal auch in Zuffenhausen (da die ursprünglichen Betreiber es dort samt Namensrechten übergeben haben), und wer in Heslach sucht, der ist fast schon aufs Navigationsgerät angewiesen. Wer dann aber auf der Karl-Kloß-Straße richtig abbiegt, der erlebt eine positive Überraschung: Das Restaurant der Gartenfreunde Heslach bietet viel Freude.