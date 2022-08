4 Nah dran am perfekten kulinarischen Sommerabend: Wirt und Koch Francesco Casalino mit seiner Frau Annalisa Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Im La Stella auf dem Haigst überzeugt der neue Inhaber mit einer guten Best-Of-Küche. Da wird auch ein Fauxpas zur Nebensache.















Es könnte sein, dass dieses kulinarische Erlebnis einem perfekten Sommerabend ziemlich nahe kommt. Das Ristorante La Stella auf dem Haigst in Degerloch hat einen neuen Wirt und Koch. Francesco Casalino stammt ursprünglich aus Neapel, schaute schon als kleiner Bub über die Schultern von seiner Oma und Cousine, wenn die frische Pasta zubereiteten. Sein Wunsch war klar: Er wollte Koch werden. So stand er in Neapel, in Sardinien, Kampanien und Deutschland am Herd, lange Zeit war er Küchenchef im Fuße des Vesuvs, um dann sieben Jahre lang in der Küche des Restaurants Nostalgia di Napoli im Heusteigviertel zu zaubern. Jetzt also das eigene Restaurant. Ein wichtiger Schritt, ein schwieriger Schritt in diesen unsicheren Zeiten.

Das La Stella ist eine schöne Wirtschaft. Drinnen holzvertäfelt, draußen sitzt man unter Schirmen und hinter einer Hecke geschützt vor der Neuen Weinsteige. Mit dem Ort hat Casalino schon viel richtig gemacht. Die Karte liest sich wie ein Best-of der Klassiker der italienischen Küche: Pasta, Pizza, Pesce, Carne. Vorneweg Antipasto-Varianten. Alles Klassiker. Die Sonne geht bald unter, der Aperol Spritz passt perfekt zum Farbenspiel am Himmel, das junge Leute ein paar Meter weiter am Santiago-de-Chile-Platz genießen. Die Bruschetta (5 Euro) ist mit frischen, reifen Tomaten belegt, Parmesansplitter drüber, sowie vermeidbare Balsamicospritzer. Sei’s drum. Die Antipasti Fantasia (16,50 Euro) sind zwar nicht überraschend fantasievoll, aber Gemüse wie Zucchini, Aubergine, Paprika sowie Schinken und Vitello Tonnato sind von sehr guter Qualität. Und auch das selbst gebackene Brot, eines mit Pilzen, überzeugt. Die Pizza Margherita (9 Euro) ist schlichtweg eine Wucht, der Teig schön fluffig, wie er sein soll. Ein Mitesser klagt allein etwas über den zu nassen Belag, der in der Mitte den Teig weich werden ließ.

Noch so ein Klassiker: Spaghetti aus dem Parmesanlaib. Und selten hat man sie besser bekommen. Auf einem Beistelltisch steht das Wagenrad große Käsestück, in dem die Nudeln geschwenkt werden. Es wird eine so ordentliche Portion Trüffel darüber gehobelt, dass der Preis von 18 Euro absolut nachvollziehbar ist. Nur leider, leider wurde ausgerechnet die gemischte Fischplatte (36 Euro) vergessen. Als sie dann mit einer Deutscher-Bahn-vergleichbarer Verzögerung kommt, ist die eine Hälfte am Tisch schon wohlig gesättigt. Aber dennoch: der frische Fisch kann das Malheur wieder wettmachen. Geschmacklich ist er topp.

Schokokuchen als perfekter Abschluss

Für den Fehler entschuldigt sich der Service mit einem Dessert aufs Haus. Zum Schokokuchen mit flüssigem Kern gibt es die wohl letzten Erdbeeren der Saison. Und damit ist man doch wieder nah dran am perfekten kulinarischen Sommerabend.

Service

La Stella,

Auf dem Haigst 46, Stuttgart-Degerloch, Telefon 0711/ 76 21 81; Öffnungszeiten: Montag bis Saamstag von 17 bis 23.30 Uhr, Sonntag von 11 bis 22.30 Uhr. www.osteria-lastella.de.

Bewertung

Küche: 3 Sterne

Service: 3 Sterne

Ambiente: 4 Sterne

***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern

