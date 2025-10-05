Neues Restaurant in Stuttgart: Abenteuerliche Nudelsuppe bei Yangguofu
8
Bei der Auswahl gibt’s Hilfe: Guo Fengjiao von Yangguofu in Feuerbach Foto: Michael Weier

Die chinesische Kette ist in Stuttgart nun mit zwei Filialen vertreten. Bei Yangguofu stellen sich die Gäste ihre Suppe selbst zusammen. Das macht richtig Spaß.

In dieses Restaurant traut sich nicht jeder: Bei Yangguofu stehen die Gäste mit großen Plastikschüsseln vor einem Regal mit abenteuerlichen Zutaten wie Schweinszunge, Schneepilze und Taglilienblüten. Tofu ist in dem neuen Restaurant in Feuerbach in den seltsamsten Formen erhältlich. Aber am abschreckendsten wirkt für viele vermutlich die unvertraute Selbstbedienung, weshalb superfreundliche Mitarbeiter unschlüssiger Kundschaft sofort zur Seite stehen. Mindestens 400 Gramm (100 Gramm zu 3,19 Euro) an Zutaten stellt sich jeder selbst zusammen, die dann mit einer von drei Suppen oder einer Gewürzmischung hinterm Tresen zubereitet werden. Ein Wecker klingelt, wenn es fertig ist.

