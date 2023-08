1 Ioannis Siavilas (links) und Dimos Karadimos haben die Taverna Athos eröffnet und bieten moderne griechische Küche. Foto: C. Holowiecki

Der Tennisclub Stetten hat wieder ein Vereinslokal. Anfang Juli hat nach Monaten des Leerstands die Taverna Athos eröffnet. Was haben die Betreiber vor?















Die Freude im Tennisclub Stetten ist groß. „Wir haben glücklicherweise einen neuen Wirt gefunden“, schreibt der Verein auf seiner Homepage, und in der Tat war die Küche des Restaurants am Ortsrand viele Monate kalt geblieben. Nun aber werden im Lokal mit Blick in die Tennishalle und auf die Außenplätze wieder Gäste empfangen. Anfang Juli hat die Taverna Athos eröffnet, und wie der Name schon vermuten lässt, ist es ein griechisches Restaurant.