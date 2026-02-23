Neues Restaurant in Ostfildern: Ein Berg Spätzle, viel Soße und ein saftiger Braten in der Alten Wache
9
Die Alte Wache in Ostfildern hat sich in ein modernes Wirtshaus verwandelt. Foto: Simon Granville

Im Scharnhauser Park gibt es eine neue Anlaufstelle für Lieblingsgerichte: In der Alten Wache stehen neuerdings schwäbische Klassiker, Allzeitfavoriten und Burger auf der Speisekarte.

Die Alte Wache in Ostfildern hat eine Verjüngungskur erhalten: In das denkmalgeschützte Gebäude mit dem imposanten Walmdach und dem Pfeilerportikus in Ostfildern ist ein „modernes Wirtshaus“ eingezogen. So nennt sich ein Konzept, bei dem dem Gast alle seine Lieblingsspeisen serviert werden. Neben gut-bürgerlichen Klassikern wie Spätzle, Schnitzel, Zwiebelrostbraten und Maultaschen stehen Burger, Currywurst (14,90 Euro) und Flammkuchen (13,90 Euro) auf der Speisekarte. Seit zehn Jahren bewährt sich das Angebot im Schorndorfer Platzhirsch, im Oktober öffnete der Betrieb den zweiten Standort im Scharnhauser Park – und hat die Alte Wache nach einer unsteten Vergangenheit wiederbelebt.

