Neues Restaurant in Ludwigsburg: Wechsel in der Kirchstraße: Neue Gastro „Vera“ in bester Ludwigsburger Lage

Chefin Ilknur Bolat ist derzeit an sieben Tagen in der Woche in der Kirchstraße anzutreffen.

Es ist noch nicht lange her, dass Ilknur Bolat im Kleinbus ihre Fahrgäste hin- und hergefahren hat. Im Sommer hat sie diesen Job an den Nagel gehängt. Nun ist sie ihre eigene Chefin und arbeitet in der Ludwigsburger Fußgängerzone. In der Kirchstraße hat sie zusammen mit ihrem Mann in diesem Monat das „Vera“ eröffnet.

Die Mischung aus Restaurant, Bar und Café hat erst vor rund zwei Wochen den Betrieb aufgenommen. In modernem Ambiente in dunklen Tönen bietet die Lokalität im Erdgeschoss etwa 115 Sitzplätze. Die fast sieben Meter lange Bar ist dort ein Blickfang. Im Obergeschoss steht ein weiterer Raum für Feiern und Festlichkeiten für bis zu 80 Gäste zur Verfügung.

Hauseigene Pasta und nur frische Zutaten

Durch Zufall ist das Ehepaar aus Wendlingen (Kreis Esslingen) auf die Räumlichkeiten in der Kirchstraße aufmerksam geworden. Hier war zuletzt ein anderes Restaurant mit mediterraner Küche beheimatet gewesen. Die Bolats sahen das Potenzial des Standorts und ergriffen kurzerhand die Gelegenheit, sich einen Traum zu erfüllen.

Gerichte aus der internationalen Küche werden nun in dem neuen Restaurant serviert. Besonders stolz ist das Ehepaar Bolat auf die Nudelspezialitäten, die täglich frisch zubereitet werden. „Wir machen den Pastateig selbst“, betont die Chefin. Auch sonst wird viel Wert auf die Qualität der Zutaten gelegt. „Wir verwenden nur frisches Gemüse, keine Tiefkühlprodukte“, erklärt Ilknur Bolat.

Dass die Speisen hausgemacht sind, davon können sich die Gäste nicht nur geschmacklich überzeugen. Im Foyer des Restaurants erlaubt eine große Glasscheibe direkten Einblick in die Küche. So lässt sich den beiden Köchen über die Schultern schauen.

Auch an der Bar lässt es sich wohlfühlen.

Neben sieben verschiedenen Sorten Pasta enthält die Speisekarte acht Salate, vier Burger und sieben weitere Hauptgerichte, zum Beispiel das „Vera Spezial“: gedünstetes Rindfleisch mit Kartoffeln, Gewürzreis und Pinienkernen. Bald soll man dort auch Pizza bestellen können. „Damit für jeden etwas Passendes dabei ist“, sagt die Chefin mit Blick auf die jüngeren Gäste. Eine Regel haben sich die Bolats allerdings auferlegt: „Wir bieten nur das an, was wir selbst gerne mögen.“

Preise starten bei 12 Euro

Die Preise auf der Karte starten bei knapp 12 Euro. Außerdem gibt es ein tägliches Angebot. „Wir wollen, dass es sich jeder leisten kann, bei uns zu essen“, betont Ilknur Bolat.

Eine Besonderheit ist auch die große Auswahl an Frühstücksoptionen. Vor allem türkische Spezialitäten wie gefüllte Teigtaschen und gebratenes Gemüse stechen auf der Karte hervor. Selbst gemachtes Fladenbrot wird unbegrenzt dazu gereicht. In Zukunft soll es sonntags außerdem ein Frühstücksbuffet geben.

