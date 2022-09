6 Inhaber Mohammad Reza Farzaneh im Biergarten des Restaurants Teheran. Foto: Ines Rudel

Das Restaurant Teheran in Kirchheim setzt auf typisch persische Speisen. Liebhaber von Fleischgerichten haben hier eine besonders große Auswahl.















Mitten in der Coronakrise haben Mohammad Reza Farzaneh und seine Mitarbeiterin Mozhteh Rakhshan das Restaurant Teheran in einer ehemaligen Kneipe in Kirchheim/Teck eröffnet. Dazu gehört schon eine Portion Mut, doch nach vielen Jahren als Koch in der Gastroszene, unter anderem im Sultan Saray in Stuttgart, sei das der richtige Schritt gewesen. „Es war volles Risiko, aber wir haben es geschafft“, sagt Mozhteh, die in dem Lokal am Altstadtring die aromatischen Spezialitäten aus dem vorderasiatischen Raum serviert. Traditionell ist die persische, oder auch iranische Küche beeinflusst von Nachbarregionen wie Syrien und der Türkei. So wundert es nicht, dass auf der Karte des Teheran auch viele Grillgerichte wie Kebab zu finden sind, und dass jedes Hauptgericht mit Reis oder Fladenbrot serviert wird. Allerdings hätten sie einige Gerichte schon etwas an den deutschen Geschmack angepasst, sagt Mozhteh.