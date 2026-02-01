Neues Restaurant in Fellbach: Beim F 3 wagt Zoey den kulinarischen Spagat zwischen günstig und Gourmet

Beim F 3 wagt Zoey den kulinarischen Spagat zwischen günstig und Gourmet

8 Der Restaurantleiter Dalibor Harceki managt das im vergangenen April eröffnete Zoey Foto: Gottfried Stoppel

Das Vereinsheim des SV Fellbach hat eine Runderneuerung erhalten. Und einen neuen Wirt: Dem gelingt der Spagat zwischen zwischen typischen Sportlergerichten und netten Besonderheiten.











Es liegt im Wesen eines Sportlerheims, dass dort für gewöhnlich Sportler nach vollbrachter Übungseinheiten ein gepflegtes Kaltgetränk nehmen – und zudem ihren Hunger stillen. Da diese Sportler oft jüngeren Baujahres sind, verlangt dies vom Wirt zweierlei: Er muss ordentliche Portionen auf den Tisch bringen und günstig sein. Wenn der Wirt etwas Besonderes bieten will, dann ist ein gewaltiger Spagat gefragt. Genau diese Übung meistert Mate Pavlovic im Vereinsheim des SV Fellbach ganz gut.