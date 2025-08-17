Neues Restaurant in Esslingen: Viereckige Pasta aus dem Parmesanlaib bei Spaghetto d’Oro

6 Riccardo Miglietta und Francesco Berardi haben sich zum eigenen Restaurant hochgearbeitet. Im Lo Spaghetto d’Oro servieren sie Trüffel-Pasta und Weine aus Italien. Foto: Markus Brändli

Schritt für Schritt hat sich Lo Spaghetto d’Oro zum Restaurant an historischer Adresse gemausert. Das Signature Dish ist ein Gedicht, findet unsere Testesserin Kathrin Haasis.











Link kopiert

Schritt für Schritt haben sich Riccardo Miglietta und Francesco Berardi selbstständig gemacht: „Unser Traum war immer ein eigenes Restaurant mit schönen Weinregalen“, sagt Riccardo Miglietta. Im Stuttgarter Paradeitaliener Valle hatten sich die beiden Gastronomen kennen gelernt. Vor fünf Jahren legten sie sich einen Foodtruck zu, dann eröffneten sie ein kleines Bistro und seit Februar diesen Jahres ist aus Lo Spaghetto d’Oro ein Restaurant in Esslingen geworden „in einer supertollen Location und Lage“. Es befindet sich im historischen Athleteneck in der Pliensaustraße, hat Schaufenster auf die Fußgängerzone, lange Bänken davor, kleine Tischchen, gemütliche Sessel und natürlich viele Weinregale.