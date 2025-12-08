Neues Restaurant in Esslingen: So schmeckt es in Esslingens erstem indischen Fusionrestaurant
1
Prachi Karekar hat im ehemaligen Kohinoor ihr Restaurant Wel’chi eröffnet, wo sie ihr Mann tatkräftig unterstützt. Foto: Markus Brändli

Die indische Fusionsküche ist ein Novum in Esslingen und Stuttgart. Wie schmeckt es im ersten indischen Fusionrestaurant der Region?

Leicht zu finden ist das neue Restaurant Wel’chi in Esslingen nicht. Wenn man das kleine Schild an der Hauswand übersieht, kommt man nicht auf die Idee, dass im ersten Stock des Hauses ein Lokal versteckt liegen könnte. Zum Glück wissen einige Stammgäste um diesen Umstand, denn jahrelang hat sich zuvor in denselben Räumlichkeiten das beliebte indische Restaurant Kohinoor befunden.

