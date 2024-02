Neues Restaurant in Esslingen: Mehr Bier im Brauhaus Schwanen und schwäbisch-griechische Küche

12 Ambitioniert: Sebastian Stengel mit Schweinefilet, Rote Bete und Trüffel-Creme. Foto: /Ines Rudel

Im Brauhaus Schwanen spielt Bier wieder die Hauptrolle – das spiegelt sic hauch auf der Speisekarte wieder. Mit Kalbsschnitzel in Tresterpanade bringt der neue Betreiber das Hausgetränk groß heraus. Unserer Testerin Kathrin Haasis hat es sehr gut geschmeckt.











Das Esslinger Brauhaus Schwanen hält wieder, was sein Name verspricht: Das Bier steht im Mittelpunkt und spiegelt sich auch auf der Speisekarte wider. Im vergangenen November hat Michalis Karanastassis das Traditionslokal in der Altstadt übernommen – mit Alexander Lebèus als Braumeister und Sebastian Stengel als Restaurantleiter. Jede Menge Bierkompetenz hat sich da für den Neustart vereinigt. Denn der Pächter und Koch betrieb zuvor das Mon Petit Café in Bad Cannstatt, wo er sich zunehmend für Bier und Gin begeisterte. Sebastian Stengel wiederum hat jahrelang in der Bierothek im Königsbau nicht nur Bier verkauft, sondern auch Seminare dazu gegeben. „Bei einer echten Gasthaus-Brauerei muss das Bier im Vordergrund stehen“, erklärt der Fachmann und Restaurantleiter das neue Konzept.